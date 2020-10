Kamermeerderheid steunt coronawet – maar met tegenzin

De coronawet van minister Hugo de Jonge kan rekenen op een ruime Kamermeerderheid van coalitie- en tenminste vier oppositiepartijen. Maar ongemak over de veelbesproken wet blijft bestaan – ook over de uitzonderingspositie voor kerkdiensten.

Den Haag

Bijna zes maanden is er fel gediscussieerd over de ‘coronawet’ van minister Hugo de Jonge. Sinds de introductie ervan is de wet omstreden. ‘Het is voor sommige mensen symbool komen te staan voor het kwaad’, zei SGP-leider Kees van der Staaij woensdag in de Tweede Kamer. Met de spoedwet zou het kabinet volgens critici ongelimiteerde macht naar zich toetrekken. Juist niet, zeggen voorstanders, onder wie diezelfde Van der Staaij: hiermee krijgen Kamerleden zélf weer het initiatief bij het afkondigen van nieuwe coronamaatregelen.

De felle discussies over de beruchte coronawet vonden vooralsnog altijd plaats buiten de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Woensdag werd voor het eerst gedebatteerd over het wetsvoorstel – vandaag ..

