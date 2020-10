De laatste vraag bij de persconferentie van de premier kwam altijd van Julius Vischjager

Den Haag

Julius Vischjager, vermaard en geliefd rekwisiet van het Binnenhof, is overleden. Als hoofdredacteur en enig medewerker van The Daily Invisible groeide hij in de afgelopen decennia uit tot een bekende verschijning op het politieke toneel. Jarenlang stelde hij op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad de laatste vraag aan opeenvolgende premiers, van Dries van Agt tot Mark Rutte. Vischjagers lichaam werd dinsdagochtend gevonden in de Ringvaart nabij zijn huis in Amsterdam-Oost, zo is van diverse kanten bevestigd. Hij is 83 jaar geworden.

Met zijn vaak wat morsige verschijning, zijn plastic tassen volgepropt met zijn eigen handgeschreven krantjes en partituren – hij was een begenadigd pianist – was Vischjager sinds de jaren..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .