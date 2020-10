Zorg om toename coronagevallen in verpleeghuizen

Utrecht

Dat meldt beroepsvereniging Verenso. Uit gegevens van de specialisten blijkt deze week een verdubbeling van het aantal besmettingen. ‘Heel zorgwekkend’, aldus Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot. De specialisten zagen in de afgelopen week een registratie van 257 patiënten waarbij COVID-19 is vastgesteld. En dat is een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal mensen dat geregistreerd overleden is aan het virus, 34, is een toename, aldus Verenso. De vereniging is daarover bezorgd. ‘We zien dat het testen van zowel bewoners als personeel bij een uitbraak in diverse regio's nog moeizaam verloopt. Dat moet echt anders.’ Zo vindt Verenso dat bij tekorten aan testcapaciteit voorrang..

