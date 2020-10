Segers vindt dat hij te snel oordeelde over kerk in Staphorst: ‘Ik had tot tien moeten tellen’

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt dat hij te snel heeft geoordeeld over de kerk in Staphorst waar zondag telkens zeshonderd mensen bijeenkwamen.

Den Haag

‘Ik heb naar aanleiding van de berichtgeving in de media een kritische kanttekening geplaatst bij grootschalige kerkdiensten waarin gezongen wordt. En ook al ben ik onverminderd van mening dat kerken zorgvuldig en verantwoord met hun vrijheid moeten omgaan, de manier waarop gans Nederland leek te oordelen over deze kerk, vond ik niet fair. En terugblikkend heeft mijn inhoudelijke kritiek op het besluit van deze kerk misschien wel bijgedragen aan dat oordeel. Achteraf had ik genuanceerder willen zijn en daarvoor was het goed geweest als ik eerst tot tien had geteld voor ik reageerde’, schrijft Segers in een blog op de website van de ChristenUnie.

