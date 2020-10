Grapperhaus: snelle afspraak was ook om negatief etiket voor kerken te voorkomen

De snelheid waarmee kerkelijke organisaties maandag met minister Ferd Grapperhaus afspraken om terug te gaan naar maximaal dertig bezoekers per dienst, was ook om ‘een negatief etiket op kerken zo veel mogelijk te voorkomen’.

Den Haag

Dat zei de bewindsman dinsdag in de Tweede Kamer. Grapperhaus bevestigde dat hij vrijdag opnieuw met de kerken in gesprek gaat. Maar gezien het snel oplopende aantal besmettingen, liet de bewindsman doorschemeren dat van een snelle versoepeling geen sprake is. ‘We zitten nu in deze tijdelijke, dringende situatie, waarvan ik hoop dat die niet zo lang hoeft te duren.’ Wel benadrukte de bewindsman dat de kerken vrijwillig hun diensten afschalen, en daarmee inleveren op hun grondrecht.

Op de vraag van VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz wat de minister gaat doen om te voorkomen dat komende zondag weer zeshonderd mensen aanwezig zijn bij sommige erediensten in kerken, zei Grapperhaus: ‘In Nederland hebb..

