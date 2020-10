ChristenUnie en SGP ‘geschrokken’ van ‘pijnlijke afspraken’ met kerken

Den Haag

‘Voor kerken gelden de coronamaatregelen niet.’ Die boodschap van minister-president Mark Rutte was vorige week duidelijk overgekomen bij gelovigen. Kerken hadden zich goed gedragen ‘en je hebt natuurlijk ook nog de vrijheid van godsdienst’, had Rutte gezegd. Daarom mochten er op zondag gewoon tientallen mensen bijeenkomen in gebedshuizen, waar buiten de kerkmuren maar vier mensen tegelijk mogen verzamelen.

Maar een week later is van die uitzonderingspositie weinig over. De commotie over een drukbezochte kerkdienst in Staphorst zorgde voor frustratie in het kabinet. Ferd Grapperhaus, die als minister van Eredienst contact houdt met kerkgenootschappen, riep maandagmorgen vertegenwoordigers bij elkaar van religieuze organi..

