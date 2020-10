Afspraak overheid en kerken: dertig mensen per dienst en niet zingen

Kerken gaan weer maximaal dertig mensen per dienst uitnodigen. Daarnaast wordt niet meer door alle aanwezigen gezongen. Dat hebben minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken maandagochtend afgesproken. SGP-leider Kees van der Staaij is ‘geschrokken’ van de nieuwe beperkingen.

Den Haag

Het overleg tussen de kerken en minister Grapperhaus vond plaats na commotie over een kerkdienst in Staphorst. Daar hield de Hersteld Hervormde Kerk drie diensten met elk enkele honderden gelovigen. Bij de diensten werd ‘uit volle borst’ gezongen en maakten kerkgangers niet gebruik van mondkapjes.

In een spoedoverleg heeft Grapperhaus kerken maandag gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid. ‘We moeten allemaal weer even extra offers brengen om het coronavirus er stevig onder te krijgen’, aldus de minister van Eredienst. Zaterdag was ook al overleg tussen Grapperhaus en kerken, toen berichten over mogelijk grote kerkdiensten veel ophef veroorzaakten. ‘Maar het is voor sommige gemeenschappen kennelijk toch goed dat nog ee..

