Hans Wiegel heeft van de VVD een volkspartij gemaakt. ‘Hij keek altijd met een schuin oog naar de kiezers’

Al jaren was journalist Pieter Sijpersma (67) bezig met zijn Wiegel-biografie. Na zijn pensioen had hij te tijd om stug door te tikken aan zijn IKEA-tafeltje in zijn appartement, met zicht op het Hoornse Meer ten zuiden van de stad Groningen. Nu ligt de dikke pil in de winkel.

Waarom wilde u een biografie van Hans Wiegel schrijven?

‘Uit persoonlijke verwondering. Toen ik op de middelbare school zat had ik meer bewondering voor PvdA-voorman Joop den Uyl. Wiegel vond ik een blaaskaak en schreeuwlelijk. Later, in de jaren negentig, toen ik als journalist bij de Leeuwarder Courant zat en Wiegel Commissaris van de Koningin in Friesland, leerde ik hem persoonlijk kennen. Ik was stomverbaasd hoe aardig de man was. Hij heeft oog voor iedereen. Ook zag ik hoe hij de heleboel in Friesland een kontje gaf, dat was aan die ene meneer te danken. Wiegel is een man van contrasten, enerzijds de gedegen bestuurder, strak in het pak en gelakte schoentjes, anderzijds de joviale man die ook de bode ziet staan. Dat intrigeerde me. I..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .