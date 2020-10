Liane den Haan nieuwe leider 50PLUS na digitale vergadering: ‘Zes tot zeven zetels moet lukken’

Den Haag

Den Haan was de afgelopen jaren directeur van ouderenbond ANBO. Zij was de favoriet van het partijbestuur. In totaal waren er zes kandidaten. Corrie van Brenk, de huidige fractievoorzitter van de partij in de Tweede Kamer, kreeg 42 procent van de stemmen. Zij gaf eerder aan na de verkiezingen te stoppen als ze niet de nieuwe lijsttrekker zou worden.

Eén verschil tussen Den Haan en Van Brenk sprong vooral in het oog: hun standpunt over het pensioenakkoord. Den Haan steunde dat onder voorwaarden, in haar rol als ANBO-directeur. Van Brenk en de rest van de fracties in de Tweede en Eerste Kamer verzetten zich ertegen. Opmerkelijk detail: Kamerlid en vicefractievoorzitter Leonie Sazias schaarde zich zaterdag juist achter Den Haan.

50PLU..

