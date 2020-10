Advies kabinet: zet niet steeds mondkapje op en af

Den Haag

Het vaak op en af doen van een mondmasker verhoogt het risico op besmettingen, omdat het virus mogelijk van handen naar gezicht of andersom wordt gebracht. In principe geldt het draagadvies alleen voor binnenruimtes, maar bezoekers van attractieparken, dierentuinen, treinstations en andere plekken die deels overdekt zijn, worden dus aangespoord ook buiten het mondkapje op te houden. Datzelfde geldt voor winkelend publiek dat van de ene naar de andere winkel gaat.

Er wordt gekeken of mensen met weinig geld hun mondkapje via de gemeente of de voedselbank kunnen krijgen. De ChristenUnie had hier eerder op aangedrongen. De uitwerking hiervoor ligt bij de gemeentes.

Het kabinet erkent dat het dragen van een mondkapje niet altijd goed mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens het sporten. In de sportschool en in het zwembad wordt alleen het personeel - voor zover mogelijk - geadviseerd het kapje te dragen.

Woensdag kondigde premier Mark Rutte aan dat er een landelijk mondkapjesadvies geldt voor alle plekken ‘waar je de hemel niet ziet'. Als voorbeelden noemde hij toen winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages en benzinestations. Bij contactberoepen zoals kappers dient zowel de dienstverlener als de klant een mondkapje te dragen. In restaurants, cafés of concertzalen is het dragen van een mondkapje niet meer nodig wanneer de bezoeker eenmaal zit.

Het advies geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Het gaat om niet-medische mondkapjes. Medische mondkapjes zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in de zorg, benadrukt het kabinet.

Vooralsnog wordt het dragen van een mondkapje niet verplicht. Mocht het nodig zijn, dan komt die verplichting er mogelijk toch, zei zorgminister Hugo de Jonge eerder vrijdag. ‘Maar laten we het eerst eens op deze manier doen.’ Juridisch zitten er behoorlijk wat haken en ogen aan een mondkapjesplicht. ‘Dan krijg je een discussie over grondrechten en dergelijke die toch echt wat moeilijker ligt', zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie).

risicogebied

Duitsland heeft vrijdag het deel van Nederland dat als risicogebied wat betreft corona geldt fors uitgebreid. Het gaat nu om heel het land behalve de provincies Zeeland en Limburg, staat op de website van het Robert Koch Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Afgelopen week waren Zuid- en Noord-Holland en Utrecht al als risicogebied aangewezen. Reizigers moeten zich bij terugkeer op corona laten testen.

mondkapjesadvies geldt niet voor kerken

Het mondkapjesadvies van de overheid geldt niet voor besloten gebouwen als scholen, kerken en verenigingsgebouwen. Dat staat in een nadere uitleg van het kabinet op rijksoverheid.nl. Het gaat daarbij om gebouwen die niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek. 'Organisaties of ondernemers mogen hier zelf bepalen of ze een mondkapje dringend adviseren of niet.' De Protestantse Kerk in Nederland gaat zich vanaf maandag beraden op de vraag of kerkgangers toch beter een mondkapje kunnen dragen. 'We gaan dit punt goed afwegen en komen zo nodig met een reactie zodat gemeenten er verder mee kunnen', zegt woordvoerder Hugo Bulk. De voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Femke Halsema, heeft kerken, synagogen en moskeeën dringend geadviseerd de groepsgrootte weer te beperken tot maximaal dertig personen per ruimte. Zij riep bezoekers van religieuze gebouwen op een mondkapje te dragen.