Carla Dik wil niet op CU-lijst; 'meer tijd voor mijn privéleven'

Den Haag

'Het was geen gemakkelijk besluit, omdat ik dit werk met hart en ziel doe', laat Dik weten. 'Toch denk ik dat het goed is om nu deze stap te zetten. Het is prachtig werk, maar het vraagt alles van me. Na 8,5 jaar wil ik graag meer tijd voor m’n gezin en familie.'

Aanvankelijk had Carla Dik - Kamerlid sinds 2012 - wél gesolliciteerd, schrijft ze op de website van de ChristenUnie. 'Begin juni heb ik vol verve bij de (bijna) voltallige selectiecommissie een verkiesbare plek op de lijst bepleit. Toen ik de deur achter me dichttrok, wist ik eigenlijk al: heb ik niet mijn twijfels overschreeuwd?'

Dik, vooral bekend door haar inzet voor zorg en natuur, schrijft over haar veranderde privéleven. Z..

