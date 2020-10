Staatssecretaris over de toeslagenaffaire: ‘We kunnen als overheid uitgebreid onze fouten erkennen’

‘U bent uiterlijk eind volgend jaar geholpen’, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen tegen gedupeerden in de toeslagenaffaire. Deze week ontvouwde ze haar compensatieplan voor ouders die ten onrechte als fraudeurs werden bestempeld.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen doet de gedupeerden van de toeslagenaffaire in de kinderopvang een riskante belofte. Alle circa 8300 ouders die zich tot dusver als slachtoffer hebben gemeld, kunnen waarschijnlijk vóór 2022 hun eventuele compensatie tegemoetzien, schreef ze dinsdag aan de Tweede Kamer. ‘IJs en weder dienende’, voegde ze daar uit voorzorg aan toe.

Om de meest schrijnende gevallen meteen te kunnen helpen stelt ze alvast een noodvoorziening in. Ouders die door het toeslagendrama in acute geldnood verkeren, kunnen aanspraak maken op een eenmalige spoeduitkering van 500 euro (in uitzonderingsgevallen kan dit iets meer zijn). Het kabinet bood eerder al excuses aan, omdat de Belastingdienst tussen 2005 en 2017 duizenden o..

