Lucht voor nieuw pensioenstelselIn Den Haag is een akkoord op komst dat fors lagere pensioenen of fors hogere premies moet voorkomen.

Den Haag

De nieuwe spelregels moeten ervoor zorgen dat er geen pech- of geluksgeneratie ontstaat, doordat jong of oud bevoordeeld dan wel benadeeld wordt. Ingewijden bevestigen dat hierover vrijwel overeenstemming is ontstaan in het overleg dat minister Koolmees van Sociale Zaken voert met de fondsen, de toezichthouders, de vakbeweging en de werkgevers.

Daar is het alle hens aan dek nu veel fondsen er zo slecht voor staan dat fikse pensioenkortingen (tot wel 10 procent) of premieverhogingen eigenlijk onvermijdelijk zijn.

te weinig premie

Voor 10 miljoen gepensioneerden en werknemers dreigt in 2022 volgens de strenge regels van het huidige pensioensysteem een verlaging van de pensioenen met gemiddeld ruim 10 procent.

De positie van pensioenfon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .