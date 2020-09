Tweede Kamer verliest geduld met coronabestrijding van het kabinet

Parallel aan de snelle opmars van de coronapandemie neemt in de Tweede Kamer de frustratie toe over de bestrijding daarvan. Harder dan ooit uitten Kamerleden van oppositie- en coalitiepartijen dinsdag felle kritiek op lange wachtrijen bij teststraten. Ook het ‘gebrek aan transparantie’ bij het kabinet roept weerstand op.

Den Haag

We zitten in de tweede golf van de coronacrisis. RIVM-directeur Jaap van Dissel bevestigde dinsdag wat coronaminister Hugo de Jonge vorige week al schoorvoetend toegaf. Het aantal besmettingen loopt snel op, ziekenhuizen raken voller en de beruchte R ligt al weken boven de 1 – elke patiënt met het coronavirus besmet momenteel ongeveer 1,3 anderen.

Maar in de Tweede Kamer houden daarmee de overeenkomsten met de eerste golf op. Van het gevoel van ‘nationale eenheid’ in maart en april was dinsdagavond bij het periodieke coronadebat niets meer over. In een loodzwaar politiek gevecht werden premier Mark Rutte en minister De Jonge van alle kanten aangevallen. Fractievoorzitters van oppositie- én coalitiepartijen betwijfelen of de overhe..

