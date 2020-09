Rutte: coronavaccin eerlijk verdelen tussen rijke en arme landen

Den Haag

Volgens hulporganisatie Oxfam Novib heeft 13 procent van de rijke wereldbevolking nu al meer dan de helft van alle coronavaccins opgekocht. Daardoor dreigen veel arme landen pas in 2022 toegang te krijgen tot een goed werkend vaccin tegen het virus. Mogelijk kunnen de meest kwetsbare mensen zich vanwege hoge kosten zelfs helemaal niet laten inenten.

Premier Rutte wil dat scenario voorkomen, zei hij donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. ‘Het kabinet zet zich ervoor in dat ook in Afrika voldoende vaccins beschikbaar komen. Het risico bestaat dat in deze onevenwichtige wereld vooral de eigen belangen overheersen, maar dat is geen beschaving. We kunnen niet straks in Nederland weer aan het knuffelen zijn, terwijl elde..

