Kabinet dwingt zes regio's tot corona-ingreep

Het kabinet presenteert vrijdag extra maatregelen voor zes regio’s waar het aantal coronabesmettingen te hard oploopt. Volgens betrokkenen wordt vanavond overlegd over nieuwe beperkingen voor de horeca, de maximaal toegestane groepsgrootte en over voorlichtingscampagnes gericht op onder meer studenten en migrantengemeenschappen.

Den Haag

De zes regio’s die van het kabinet snel met extra maatregelen moeten komen zijn: Rotterdam-Rijnmond, Amsterdam-Amstelland, Den Haag, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. Drie regio’s zitten in de gevarenzone: Zuid-Holland Zuid, Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Ook die zullen extra maatregelen moeten invoeren als de besmettingsgraad daar verder oploopt. Vanavond moeten de zes regio’s met het kabinet tot een gezamenlijk besluit komen.

Minister Hugo de Jonge van Volkskgezondheid, Welzijn en Sport kondigde woensdag de komst van extra regels aan, naar aanleiding van nieuwe alarmerende cijfers over het aantal coronabesmettingen in Nederland (1542 besmettingen op een dag, het aantal mensen dat met COVID-19 in het zi..

