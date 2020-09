Ontwikkelingsorganisaties slaan alarm om ‘historisch laag’ budget

Ontwikkelingsorganisaties hebben grote zorgen over de Nederlandse bijdrage aan hulp voor arme landen. Die stevent volgens Oxfam Novib, Cordaid en Prisma af op een historisch dieptepunt. ‘Het is beschamend dat we miljarden euro’s in onze eigen industrie steken, maar er voor de meest kwetsbare mensen op deze wereld nauwelijks iets overblijft.’

De begroting voor ontwikkelingssamenwerking is volgens hulporganisaties 'beschamend' laag.

De organisaties wijzen erop dat Nederland steeds verder wegdrijft van de internationale afspraak tussen rijke landen om 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) te besteden aan ontwikkelingshulp. Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis extra geld vrijgemaakt voor noodhulp aan arme landen, maar dat gaat ten koste van hulpgeld in toekomstige jaren. Daardoor besteedt Nederland over drie jaar naar schatting nog maar 0,52 procent van het bni aan ontwikkelingssamenwerking – de laagste bijdrage in de geschiedenis.

