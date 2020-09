‘Het was een loodzwaar halfjaar’

Premier Mark Rutte ontvangt op Prinsjesdag traditiegetrouw de schrijvende pers voor een groepsgesprek in het Torentje. Tien kritische vragen over een kabinet in crisistijd en de roep om een nieuwe visie.

Den Haag

Wat vindt u van de kritiek van de Raad van State en Rekenkamer op uw groeifonds? Een commissie van wijzen gaat beslissen waar de 20 miljard naartoe gaat. De Kamer wordt zo buitenspel gezet.

‘Daar gaan we het nog over hebben. Wat je moet voorkomen is dat het geld wordt uitgegeven aan zaken die vooral op de korte termijn goed uitkomen voor politieke partijen. We willen het juist besteden aan exceptionele projecten die zorgen voor heel veel nieuwe banen in de toekomst.

Daarom is het goed dat het kabinet óók op afstand staat. We zijn allemaal menselijk.

Ik ben ook politicus genoeg om met druipende mondhoeken naar die pot geld te kijken als het even goed uitkomt.’

