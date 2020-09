SGP-leider Kees van der Staaij: ‘Geldsluis openen mag niet de norm worden’

Den Haag

Het kabinet bezuinigt niet, maar geeft in deze crisis juist miljarden extra uit. Is die keuze verstandige?

‘Ik heb begrip voor de enorme investeringen en steunpakketten – het is niet erg dat daardoor een fors begrotingstekort ontstaat. Maar ik maak me ook zorgen. Het kabinet mag van deze nood geen deugd maken. Met de verkiezingen in aantocht lijkt de gedachte soms: alles wat we willen uitgeven gáán we ook uitgeven. Op die toer kunnen we niet jarenlang doorgaan.’

Waarom niet?

‘Dat we momenteel zo royaal kunnen investeren, hebben we te danken aan behoedzaamheid in het verleden. Willen we in de toekomst nieuwe crises kunnen opvangen – je weet nooit wanneer de volgende zich aandient – dan moeten we na de coronacrisis weer terug naar die..

