De wereld ná corona komt steeds dichterbij

Den Haag

Deze Prinsjesdag draait om het overeind houden van de economie, en gaat nog niet over de wereld ná corona. De overheid boekt miljardentekorten: dit jaar meer dan 60 euro miljard in de min – terwijl oorspronkelijk op een paar miljard óverschot was gerekend. En voor volgend jaar wordt nu een tekort van meer dan 40 miljard euro voorspeld.

Grotere vragen over de wereld na corona blijven vandaag nog even liggen. Het kabinet – dat in z'n laatste jaar zit – wil nu liever de aandacht richten op hoe we de crisis doorkomen. Met miljardensteunpakketten, met initiatieven om mensen te laten omscholen naar ander werk. En met een koopkrachtplusje: want ondanks het vele geld dat de overheid moet lenen om de eco..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .