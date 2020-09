Alles is dit jaar anders op deze derde dinsdag

Juist op de mooiste herfstdag van het jaar kan door corona de traditionele rijtoer op Prinsjesdag niet doorgaan. Alles is anders in 2020, ook het gebruikelijke ceremonieel op de derde dinsdag in september. Hoe gaat het dan wel?

De laatste voorbereidingen worden getroffen in de Grote Kerk, in aanloop naar Prinsjesdag.

Den Haag

paleis Noordeinde

De Glazen Koets komt dit jaar niet voorrijden bij paleis Noordeinde. Geen pracht en praal: ook de andere rijtuigen en de paarden uit de Koninklijke Stallen blijven binnen. Geen koetswiel zal knisperen op het schelpenpad over het Lange Voorhout. De zenuwachtige drukte die op Prinsjesdag altijd al vroeg in Den Haag heerst, met veel verkeer tussen de Frederikkazerne (de militaire verzamelplaats) en de historische binnenstad, blijft achterwege. Er is geen groot militair ceremonieel, alleen een erewacht. Tribunes worden niet gebouwd, de klederdrachten uit diverse provincies blijven thuis. Zonder rijtoer vertrekken koning Willem-Alexander en koningin Máxima om 13.10 uur per auto van het paleis naar de Grote Kerk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .