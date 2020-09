Premier Rutte noemt Moria-deal ‘heel fatsoenlijk’

Het akkoord over de opvang van asielzoekers uit het afgebrande Griekse kamp Moria, is 'een heel fatsoenlijke politieke afspraak'. Dat zei premier Mark Rutte vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Den Haag

Volgens Rutte is er 'een goede balans' gevonden tussen de verschillende opvattingen in de regeringscoalitie. De regeringspartijen spraken donderdag af om vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers naar Nederland te halen, plus vijftig andere kwetsbare vluchtelingen. Het aantal asielzoekers dat Nederland overneemt uit Moria, wordt verrekend met het aantal kwetsbare vluchtelingen dat sowieso naar Nederland zou komen. Verder komt er een aantal aanscherpingen in de asielprocedure.

In de achterbannen van CDA, D66 en ChristenUnie klinkt echter veel ontevredenheid over de afspraken. Op sociale media wordt een nieuw protest op poten gezet. Leden van de regeringspartijen worden opgeroepen een 'open brief' te ondertekenen, waarin het k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .