Teleurstelling over Moria-deal kabinet bij oppositie én coalitie

Nederland wil honderd vluchtelingen opvangen uit het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Dat kwamen coalitiepartijen donderdag overeen na koortsachtig overleg. Van enthousiasme is echter geen sprake: behalve de VVD is geen enkele partij écht tevreden.

Staatssecretaris Ankie Broekers (Asiel) tijdens een debat over de brand in een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. (beeld anp / Robin Utrecht)

Den Haag

Het kabinet verzette zich maandenlang tegen het opnemen van vluchtelingen uit Griekenland, maar gaat na de brand op het eiland Lesbos toch overstag. Het gaat om vijftig kinderen en vijftig kwetsbare volwassenen. Wanneer de eerste vluchtelingen naar Nederland komen, is volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van asielzaken nog niet duidelijk.

Het opvangen van honderd vluchtelingen uit Moria was donderdag het resultaat van urenlang overleg tussen regeringspartijen. D66 en ChristenUnie pleiten al maanden voor het opvangen van kinderen, maar VVD en CDA zagen daar geen heil in. Donderdag kwamen de partijen na toenemende maatschappelijke druk toch tot een akkoord. Volgens CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg was ‘de catastrofale b..

