In memoriam Leen van der Waal (1928 - 2020): Deskundig en aimabel

In zijn woonplaats Ridderkerk is donderdag, na een ziekteproces van een aantal maanden, oud-Europarlementariër ir. L. van der Waal overleden.

Ridderkerk

Hij had zich in het Europees Parlement vaak eenzaam gevoeld, zei SGP’er Leen van de Waal toen hij in 1997 de deuren in Brussel en Straatsburg achter zich dichttrok. Maar hij voelde zich verplicht zijn stem te verheffen tegen steeds nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten. ‘Wat ik daarin bereikt heb, past op de achterkant van een postzegel’, zo blikte Van der Waal vorig jaar terug in het Reformatorisch Dagblad. ‘Wat wij bepleitten, Europa als een samenwerkingsverband van nationale staten, raakte steeds verder uit zicht.’

Donderdag overleed ir. Leen van der Waal op 91-jarige leeftijd. Hij werd op 23 september 1928 geboren in Ridderkerk. Zijn vader had een loonwerkersbedrijf en was jarenlang raadslid voor de SGP. Van der Waal s..

