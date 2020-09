Kabinet houdt voet bij stuk: geen vluchtelingen uit Moria opvangen in Nederland

Nederland gaat geen vluchtelingen opvangen uit het Griekse vluchtelingenkamp Moria, waar dinsdagnacht een hevige brand woedde. Wel stelt het kabinet 1 miljoen euro noodhulp beschikbaar. Tientallen prominente ChristenUnie-politici eisen dat coalitiepartijen hun standpunt herzien en tóch vluchtelingen opvangen in Nederland.

Staatssecretaris Ankie Broekers-(Asiel) in februari bij een werkbezoek aan een ziekenhuis voor Syriërs in Ankara. (beeld anp / Necati Savas)

De brand op het Griekse eiland Lesbos verandert niets aan de voorgenomen plannen van het kabinet, aldus staatssecretaris Ankie Broekers van asielzaken. Nederland heeft toegezegd voor totaal vijfhonderd minderjarige vluchtelingenkinderen opvang te regelen op het Griekse vasteland. ‘Onze inzet gaat onverminderd door om eind september de eerste opvanglocatie voor minderjarige vreemdelingen te openen’, reageert Broekers.

Maar van het opvangen van vluchtelingen in Nederland wil het kabinet nog steeds niet weten. Volgens de bewindsvrouw is dat geen structurele oplossing. ‘We hebben altijd het standpunt gehad dat we geen mensen overnemen.’

Linkse oppositiepartijen reageren woedend op het kabinetsbeleid. ‘Nederland kan niet langer wegkij..

