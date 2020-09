Gemeenten mogen coulanter zijn na foutje op formulier

Gemeenten mogen coulanter omgaan met bijstandsgerechtigden die per ongeluk een formulier niet goed hebben ingevuld of een wijziging niet hebben doorgegeven. Zij worden niet gelijk aangemerkt als fraudeur.

Den Haag

De Tweede Kamer heeft een wetswijziging van CDA en ChristenUnie die dat regelt dinsdag unaniem aangenomen.

Bijstandsgerechtigden die per ongeluk een formulier niet goed invullen of die de gemeente niet goed informeren als ze tijdelijk werk hebben gevonden, worden nu aangemerkt als fraudeur, aldus CDA-Kamerlid René Peters. Zij moeten de uitkering terugbetalen en krijgen een boete. Wanneer zij in de schulden raken, mogen gemeenten hen niet helpen met een schuldregeling, ook al vindt de gemeente de boete eigenlijk niet terecht. Dat kan alleen na een uitspraak van de rechter.

De wetswijziging van CDA en ChristenUnie zorgt ervoor dat gemeenten een boete kunnen kwijtschelden wanneer er geen sprake is van opzet of grove schuld. Zij..

