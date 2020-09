Motie: gebarentolk bij politieke debatten

Den Haag

De ChristenUnie dient hierover samen met de PvdA en D66 een motie in. De partijen vragen om de aanwezigheid van een gebarentolk bij het wekelijkse vragenuur, de Algemene Politieke Beschouwingen en het slotdebat voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Vandaag is het vervolg van het debat over het erkennen van Nederlandse Gebarentaal als officiële taal. Daar is een wetsvoorstel voor ingediend. 'Dove en slechthorende mensen moeten volwaardig kunnen meedoen in de samenleving', vertelt Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) over de motie. 'Op deze manier laten we als politiek zien dat we het grote belang van de Nederlandse Gebarentaal voor de dovengemeenschap écht erkennen.' <

