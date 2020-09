Groeifonds voor snelle impuls

Het plan zingt al meer dan een jaar rond; nu is het dan eindelijk werkelijkheid. Maandag hielden ministers Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Wopke Hoekstra (Financiën) hun langverbeide investeringsfonds ten doop. Het kabinet trekt daar in eerste instantie 20 miljard euro voor uit in vijf tranches van 4 miljard euro per jaar.