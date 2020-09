D66-lijsttrekker Sigrid Kaag: ‘Geloven gaat niet om bewijs, maar vooral om inspiratie’

Met lijsttrekker Sigrid Kaag krijgt D66 voor het eerst in de geschiedenis een uitgesproken gelovige partijleider. De voormalig VN-topdiplomaat is rooms-katholiek en bidt geregeld tot God. ‘Maar ik sta los van alle rituele afspraken die daarover zijn gemaakt.’

Sigrid Kaag (58) wil graag een beeld rechtzetten. Ze begint er zelf over: ‘D66 heeft het imago een anti-christelijke partij te zijn. Dat beeld is ongepast en doet vooral geen recht aan alle D66’ers die gelovig zijn opgevoed.’

Eerlijk is eerlijk, zegt Kaag, dat beeld is niet zomaar ontstaan. ‘Daaraan hebben we zelf ook bijgedragen, maar dat behoort echt tot het verleden. Nog nooit heeft een D66’er aan mij gevraagd waarom ik de eed heb afgelegd toen ik minister werd, of waarom ik openlijk katholiek ben. Kijk, dát is nou respect.’

Kaag wil Nederland – het liefst als premier – op een ‘barmhartige manier’ uit de coronacrisis helpen. Daarover moeten de verkiezingen wat haar betreft vooral gaan.

Haar doopnamen verraden een rooms-katholieke opvoedi..

