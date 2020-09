'Maatregelen tegen corona volhouden tot er vaccin is'

Als alles meezit, komt in de eerste maanden van volgend jaar een vaccin beschikbaar tegen het coronavirus. Dat perspectief bood coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond. Zolang dat vaccin niet beschikbaar is, zal aan het huidige coronabeleid waarschijnlijk weinig veranderen.

Den Haag

Alleen een vaccin kan echt bescherming bieden tegen het coronavirus, stelt minister De Jonge. Zolang dat niet beschikbaar is, blijven de coronamaatregelen van kracht. ‘Afstand houden en hygiënevoorschriften zijn de beste wapens die we momenteel hebben’, aldus premier Mark Rutte. ‘Pas zodra er een vaccin is dat goed aanslaat, kunnen we weer met elkaar knuffelen.’

Het kabinet gaat in langetermijnplannen uit van een vaccin dat in het voorjaar van 2021 beschikbaar komt. Nederland heeft met EU-lidstaten afspraken gemaakt over de productie van vijf potentiële vaccins. De eerste testresultaten zijn volgens De Jonge bemoedigend. ‘De productiestappen worden veel sneller doorlopen dan bij reguliere va..

