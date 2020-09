D66: ‘Werk maken van verdeelsleutel Europese Unie voor asielzoekers’

Aan de buitengrenzen van de Europese Unie moeten ‘ontvangstcentra’ komen voor migranten die zich in Europa willen vestigen. In deze semi-gesloten centra, die alleen met toestemming kunnen worden verlaten, vindt registratie plaats en wordt binnen een week een eerste selectie gemaakt welke asielaanvragen kansrijk zijn en welke niet.

Den Haag

Met dit woensdag verschenen plan loopt D66 vooruit op het asiel- en migratiepact dat de Europese Commissie later deze maand presenteert. Asielzoekers met kans op een status moeten volgens D66 vanuit de ontvangstcentra worden verdeeld over ‘volwaardige opvangcentra’ in de EU-lidstaten, waar zij een vaste (‘eenvormige’) procedure doorlopen. Kansloze asielzoekers krijgen een verkorte individuele procedure in de lidstaat van aankomst.

Het zogenoemde Compact voor asiel en migratie van de Europese Commissie zou al met Pasen rond zijn, maar heeft veel meer tijd gekost dan de nieuwe commissie had gedacht. ‘Nieuw beleid wordt geblokkeerd door individuele lidstaten’, concludeert D66 in het partijplan dat door de Haagse en Europese fractie g..

