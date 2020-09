Oprichter MAF, Stuart King, overleden

Stuart King, een van de oprichters van de Mission Aviation Fellowship (MAF) is vrijdag overleden. De Engelsman was 98 jaar oud en bleef tot op hoge leeftijd actief voor deze organisatie.

Folkestone

Stuart King, een van de oprichters van de Mission Aviation Fellowship (MAF) is vrijdag overleden. De Engelsman was 98 jaar oud en bleef tot op hoge leeftijd actief voor deze organisatie.

MAF ontstond na de Tweede Wereldoorlog, opgericht door piloten uit Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ze wilden hun vliegkwaliteiten benutten om in moeilijk te bereiken gebieden in onder andere Afrika en Oceanië zending te bedrijven. King was een van de Britse oprichters. MAF heeft in Nederland een trainingscentrum op vliegveld Teuge. <

