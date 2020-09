‘Te veel adviezen over coronabeleid’

Den Haag

Pas op met wat je wenst. Dat geldt soms ook in de politiek. Na lang debatteren, een tegensputterend kabinet (‘de brandweer wordt ook niet geëvalueerd tijdens de brand’), een stakende stemming in de Tweede Kamer en veel misbaar in talkshows wist de oppositie in juni toch haar zin te krijgen: onafhankelijke experts zouden lessen gaan trekken uit het coronabeleid tot dusver. Deadline: vandaag, 1 september.

Alle experts hebben een ‘position paper’ van twee pagina’s ingeleverd. Daarnaast zijn er videoconferenties geweest aan de hand van tien thema’s. Ook daar zijn uitvoerige verslagen van gemaakt. Alles wordt openbaar. Zo kan de Kamer deze week zo’n 300 pagina’s aan externe ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .