VVD en SGP willen Gedragscode voor Kamerleden wijzigen: ‘Kamerlid niet schorsen bij overtreden code’

Klagen over het gedrag van Kamerleden is voorbehouden aan Kamerleden, vinden VVD en SGP. De Kamerleden Tobias van Gent (VVD) en Roelof Bisschop (SGP) werken aan een voorstel om de parlementaire Gedragscode te wijzigen.

Tobias van Gent werd in mei 2018 beëdigd als nieuw Tweede Kamerlid als opvolger van de in opspraak geraakte Han ten Broeke. (beeld anp / Bart Maat)

Den Haag

Tobias van Gent wil niet uitleggen waarom hij vindt dat het schorsen van Kamerleden bij het overtreden van de nieuwe parlementaire Gedragscode een te zware straf is. Hij wil ook niet toelichten waarom alleen Kamerleden, en dus niet iedere burger, wat hem betreft een klacht moeten kunnen indienen over Kamerleden die de Gedragscode overtreden. Wel dient hij een voorstel in om de Gedragscode te wijzigen.

Zijn argumenten bewaart Van Gent voor het Kamerdebat, dat woensdagochtend wordt gehouden. ‘Dit is voor mij geen politieke kwestie, het betreft afspraken over hoe wij als Kamerleden met elkaar omgaan. Dat debat wil ik niet via de media voeren.’ Geen onderwerp zo gevoelig als wanneer de Kamer het eigen functioneren behandelt.

