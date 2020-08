Grapperhaus: spijt dat te weinig afstand is gehouden bij bruiloft

Het spijt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat tijdens zijn huwelijk niet altijd de 1,5 meter afstand in acht is genomen. Dat laat hij in een schriftelijke reactie weten. De bewindsman is afgelopen weekend getrouwd.

Den Haag

'Ondanks alle genomen maatregelen, zijn er helaas momenten geweest waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen is. Dat spijt me, juist een minister moet altijd het goede voorbeeld geven', aldus de verklaring.

Volgens de minister is tijdens het huwelijk rekening gehouden met de coronaregels en zijn gasten die geen huishouden vormen uit elkaar gezet. Tijdens de dag zijn volgens hem mensen voortdurend geattendeerd op de regels om afstand te houden.

Maar hij snapt dat er vragen gerezen zijn. 'Ik begrijp dat mensen kritisch kijken naar de beelden die gemaakt zijn en vragen hebben over de naleving van de coronamaatregelen. Juist ook omdat ik als minister van Justitie en Veiligheid het belang van de naleving van de maatregelen continu benadruk.'

SBS Shownieuws toonde woensdagavond beelden waaruit bleek dat mensen te dicht bij elkaar stonden. Daarop is het gezelschap op het bordes te zien, waarbij mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Vanwege de coronacrisis was de dag kleinschaliger dan gepland. 'Het was een kleine setting met gezinnen en heel goede vrienden. In klein gezelschap hebben we een plechtigheid, lunch en etentje gehad.' <