Ruud Lubbers: een door geloof gedreven politicus

CDA-prominent Ruud Lubbers was meer dan de politieke oplossingsmachine, de pragmaticus die altijd zocht naar een compromis. Dat was het beeld van de langstzittende premier (1982-1994).

Den Haag

Auteur en historicus Theo Brinkel ontdekte in zijn vele gesprekken met de premier, in de periode 1992-1995, dat Lubbers een door het geloof gedreven politicus was. In de gesprekken die Lubbers met Brinkel voerde, vergeleek hij zich met een herder die het volk moest leiden. Brinkel: ‘Een herder, die zich verweert tegen de duivel die verdeeldheid zaait. Het verklaart waarom Lubbers altijd bruggen wilde bouwen en op zoek is naar consensus.'

Een kwart eeuw geleden bleef het boek van Brinkel in de la liggen. Publicatie van Lubbers’ politieke memoires werd toen te gevoelig geacht. Uit die herinneringen blijkt dat Lubbers zich in zijn functie als premier eenzaam voelde en steun zocht bij God om bij Hem te mogen schuilen.

