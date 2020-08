CDA checkt digitale verkiezing

Het CDA gaat het verloop van de digitale lijsttrekkersverkiezing laten onderzoeken. Dat meldde het partijbestuur dinsdagavond. De uitslag staat niet onder druk, volgens partijvoorzitter Rutger Ploum, maar het bestuur krijgt nog altijd vragen over de verkiezing die Hugo de Jonge half juli won. Sommige leden die op kandidaat Pieter Omtzigt stemden, kregen vervolgens in beeld ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’. Dit gebeurde ook omgekeerd. De Jonge versloeg Omtzigt nipt, met 50,7 om 49,3 procent. Vorige week zei Omtzigt op Radio 1 dat hij duidelijkheid wilde over de stemming. Hij verwachtte niet dat het onderzoek zou leiden tot een andere uitslag. 'Ik ga ervan uit dat er een sluitende uitleg is, anders had ik allang wat and..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .