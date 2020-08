De daadkracht van ‘chef corona’ Hugo de Jonge gaat ten koste van zorgvuldigheid

Iedereen zal bij zijn ijdelheid denken aan zijn flamboyante schoeisel, soms zelfs afgestemd met zijn broekriem. En bij bravoure denk je, aan zijn weddenschap dat hij er een fles wijn op zet om in één stemronde de nieuwe CDA-leider te worden. Die weddenschap verloor hij, met 48,7 procent had De Jonge 248 stemmen van de CDA-leden tekort om in een ronde te winnen. De tweede keer werd hij inderdaad gekozen, maar dat was wel een fotofinish met Pieter Omtzigt.

Bij daadkracht denk je aan zijn succesvolle carrière als wethouder van Rotterdam. Geheel in de traditie van de grote havenstad ontpopte hij zich als een lokaal bestuurder die van praktische oplossingen zijn keurmerk maakte. Daarbij was hij in staat zaken hoog op de politieke agenda te kri..

