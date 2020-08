Kamer herdenkt slachtoffers Beiroet

Den Haag

De Tweede Kamer heeft woensdag de slachtoffers herdacht die vielen bij de explosie in Beiroet van vorige week dinsdag. Kamervoorzitter Khadija Arib zei dat de Kamer rouwt met de bevolking van Libanon, en wenste specifiek de Nederlandse ambassadeur in Libanon, die zijn vrouw verloor door de explosie, veel sterkte. De Libanese ambassadeur was aanwezig bij de herdenking. Arib zei de veerkracht van de Libanese bevolking te bewonderen, nu die bezig is met het herstel van Beiroet. Premier Mark Rutte riep Nederlanders op 'gul te doneren' op giro 555. <