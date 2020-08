Strafbaarstelling onzekerDe Tweede Kamer voelt zich overvallen door het voorstel van Hugo de Jonge om quarantaineweigeraars te straffen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zet zijn plan om mensen die hun quarantaineplicht niet nakomen te bestraffen even in de ijskast. Niet alleen de oppositiepartijen voelden zich overvallen door deze strenge maatregel die de bewindsman dinsdagavond naar de Kamer stuurde. Ook vanuit de coalitie waren er vragen of deze maatregel wel in proportie is. D66-fractievoorzitter Rob Jetten liet blijken er weinig voor te voelen. Hij sprak van een ‘bliksemafleider’ van de minister om met dit plan op de proppen te komen. Jesse Klaver (GroenLinks) verweet De Jonge het oplaten van een ‘proefballon’. PVV-leider Wilders ging nog verder met zijn opmerking dat De Jonge met zijn strafbaarstellingsplan bezig is met zijn imago als daadkrachtig CDA-leider. CDA en VVD steunden de bedoeling van de minister wel.