D66-Kamerlid Salima Belhaj: ‘Noem het ouderwets, maar ik geloof heilig in fysiek vergaderen’

Hoe doet u uw werk sinds half maart?

‘Iedereen moest erg wennen aan de storm die ons overkwam, waarvan niemand precies wist hoe je ermee moest omgaan. Na een week werd ongeveer duidelijk hoe groot de impact was. Toen heb ik mij afgevraagd: hoe kan ik vanuit huis toch zoveel mogelijk doen als volksvertegenwoordiger?’

Was dat een lastige aanpassing?

‘Ik vind het fijn direct met mensen in contact te staan, dus over dat digitaal vergaderen was ik niet direct enthousiast. Je voelt veel minder dynamiek, zeker met gasten die ik voorheen in de Kamer ontving. Dat persoonlijke contact vervangen door video zal nooit helemaal wennen.

Thuis moesten mijn vriend en ik afspraken maken over hoe we het thuiswerken gingen inrichten. We hebben een klein huisje,..

