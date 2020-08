Vrees dat jongeren hun (groot)ouders besmetten

Den Haag

In de leeftijdscategorie van 20 tot 40 is de grootste toename te zien, zei Van Dissel. Deze groep mensen heeft over het algemeen milde klachten, dat verklaart dat het aantal ziekenhuisopnames ten opzichte van de uitbraak begin maart lager ligt. Maar de deskundigen, liet Van Dissel weten, zijn er niet gerust op dat het bij die lage aantallen blijft. Jongeren hebben immers contact met hun (groot)ouders. Zo is de kans groot dat met een vertraging van enkele weken het aantal patiënten dat in het ziekenhuis komt weer zal oplopen.

Uit de cijfers die Van Dissel in de briefing presenteerde, blijkt dat de belangrijkste bron van besmetting de thuissituatie is en andere contacten met familie. Nicolette Rigter, GGD-directeur te..

