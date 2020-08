Azarkan over ruzie partijtop Denk: ‘Geen gedoe betekent niet dat alles nu koek en ei is’

Hoe doet u uw werk sinds half maart?

‘Het was erg wennen. Half maart nam ik het fractievoorzitterschap van DENK over van Tunahan Kuzu, nadat hij die functie had neergelegd. Daardoor moest ik opeens alle coronadebatten gaan doen. Tegelijk verdween veel ander regulier Kamerwerk en was de politiek bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Wat dat betreft zag je groot verschil tussen coalitie en oppositie. Coalitiepartijen wilden zoveel mogelijk overlaten aan de regering, terwijl de oppositie behoefte had mee te praten en het kabinet te controleren. Dat hebben we met elkaar moeten oplossen, vaak in overleg met de Kamervoorzitter. Want coronacrisis of niet: parlementaire controle is ons vak en dat moeten we altijd blijven doen.’

