Quarantaine blijft een 'dringend advies'

Den Haag

Reizigers die uit een gebied met een negatief reisadvies komen, worden niet verplicht om in thuisisolatie te gaan. Het blijft een 'dringend advies' om twee weken thuis te blijven. Wel wordt dat advies door middel van een voorlichtingscampagne beter onder de aandacht gebracht, meldt 'coronaminister' Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Een quarantaineplicht ligt niet alleen juridisch ingewikkeld, het verplichten is ook in de praktijk lastig omdat reizigers met de auto niet goed in beeld zijn. Er komt nog nader onderzoek hoe vliegtuigpassagiers op Schiphol getest kunnen worden. <