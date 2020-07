'CDA, pak rol in conflict M.-Oosten'

Het CDA moet het initiatief nemen bij de organisatie van een vredesconferentie in Den Haag over het conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden.

Amersfoort

Dat schrijft het CDA Ledenberaad Midden-Oosten in een opiniestuk vandaag in deze krant en in een open brief aan de partij. ‘We staan op een keerpunt. Het is waarschijnlijk de laatste kans om tot een vreedzame regeling tussen Israël en Palestina te komen op basis van het internationaal recht.’

Israël kondigde eerder aan om per 1 juli te beginnen met annexatie van delen van de Westoever. Vooralsnog zijn er geen concrete stappen ondernomen. ‘De dreiging blijft’, schrijven de CDA’ers, ‘en als die annexatie wordt gerealiseerd, raakt een vreedzame tweestatenoplossing definitief uit beeld.’

Het Ledenberaad roept de Tweede Kamerfractie op zich kritischer op te stellen ten opzichte van I..

