Dilan Yesilgöz: ‘Je moet altijd je mond opentrekken als je dingen ziet die niet deugen’

Als meisje van zeven zat Dilan Yeşilgöz als vluchteling op een bootje van het Turkse Bodrum naar het Griekse eiland Kos. Ze is het kind van door Nederland uitgenodigde politieke vluchtelingen. ‘Mijn ouders ontmoetten elkaar in Ankara, en zetten zich in voor gelijke rechten’, vertelt Yeşilgöz (43). ‘Er is dus niet zo veel veranderd in Turkije: ook toen was het al zwaar voor religieuze minderheden, Koerden, Armeniërs, vrouwen, homo’s. Mijn ouders organiseerden demonstraties en schreven stukken; dat soort dingen. Mijn vader moest op een gegeven moment vluchten omdat hij hoorde dat hij werd gezocht. Dat was toen mijn moeder zwanger was van mijn zusje; ik was vier jaar. Mijn vader is als eerste gevlucht, mijn moeder drie jaar later. Ook zij i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .