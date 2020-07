Meer druk op inzet mondkapjes

Mondkapjes in een etalage in de Damstraat in Amsterdam. (beeld anp / Koen van Weel)

Den Haag

Zorgen zijn ontstaan bij politici en deskundigen nadat afgelopen week het aantal coronabesmettingen in Nederland fors is toegenomen. Daarmee wordt het debat over de mondkapjesplicht opnieuw leven ingeblazen. Volgens critici lag de focus de afgelopen tijd te veel op het gedrag van de burger, terwijl de overheid tekort zou zijn geschoten in voorlichting, meldt Nieuwsuur.

‘Een urgente dreiging voor de volksgezondheid’, zo omschrijven vier

experts de situatie. Zij zijn door coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) uitgenodigd mee te denken over ‘verbeterpunten voor als er een tweede coronagolf komt’. In een brief, gericht aan premier Mark Rutte en De Jonge, die Nieuwsuur zegt in handen te hebb..

