'Ik wil graag één dag in de week zo werken'

Hoe doet u uw werk sinds half maart?

‘Ik heb thuis geen werkkamer, en zit daarom aan de keukentafel. Doordat de meeste debatten niet doorgingen, heb ik via videobellen mijn hele netwerk gesproken. In het begin was ik daar de hele dag mee bezig, maar na twee dagen was ik kapot. Het scheelt dat je niet hoeft te reizen, maar dat betekent niet dat je de hele dag kunt vullen met zulke gesprekken. Ik heb ook veel gelezen, geschreven en tussendoor gewandeld.’

Hoe bevalt dat?

‘Ik zou in de toekomst graag één dag in de week zo willen werken. Want het geeft ook ruimte voor verdieping. Ik heb meegeschreven aan een boekje van de kloosterorde van de norbertijnen over de wereld na corona. De huidige crisis legt problemen i..

