Henk Otten wil Johan Derksen op kieslijst

Den Haag

Als het aan senator Henk Otten ligt, staat voetbalcommentator Johan Derksen straks onderaan de lijst van de Partij voor de Toekomst, die Henk Krol recent heeft opgericht. Ook Derksen wil daar wel over nadenken: 'Het is wel een clubje waar ik bij wil horen.' Zowel Otten als Derksen was zaterdag te gast bij WNL op NPO Radio 1. Otten zei daar dat hij 'uitgebreid gesproken' had met de veelbesproken voetbalcommentator. Otten is medeoprichter van Forum voor Democratie. Na een interne ruzie zocht Otten samenwerking met Henk Krol, oprichter van de Partij voor de Toekomst. <