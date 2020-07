D66: begeleider moet stervenshulp bieden bij voltooid leven

Den Haag

Dat staat in een wetsvoorstel dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra vrijdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. In haar voorstel heeft Dijkstra de rol van de levenseindebegeleider vastgelegd. Wat haar betreft wordt dit een medisch beroep, dat ook valt onder het tuchtrecht. Er moet een speciale opleiding voor komen. Het wetsvoorstel gaat nu eerst naar de Raad van State voor advies, daarna kan het worden behandeld door de Tweede Kamer. Waarschijnlijk lukt dat niet meer voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar doordat het voorstel nu is ingediend, kan het opnieuw een rol gaan spelen in de verkiezingscampagne.

De procedure die Dijkstra voor ogen heeft, is dat ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, daarover minstens twee gesprekken voere..

